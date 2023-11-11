شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عالم الزلازل الهولندي يحدد موقع وموعد زلزال كبير سيحدث بسبب حرب اسرائيل على غزة والان مع التفاصيل الكاملة

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حذر عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس من كم المتفجرات التي قصفتها إسرائيل على غزة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر، قائلا إن ذلك قد يؤدي إلى زلزال كبير بالمنطقة.

وأشار العالم الهولندي عبر حسابه في منصة “إكس”: “على العالم أن يجبر إسرائيل على وقف هذا الجنون.. وبصرف النظر عن الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، فإن هذا القصف سيكون له في نهاية المطاف تأثير زلزالي كبير على المنطقة، وسيؤدي إلى تسريع حدوث زلزال كبير على طول البحر الميت”.

الجدير بالذكر أن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أفاد أن إسرائيل أسقطت أكثر من 25 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة في إطار حربها واسعة النطاق المتواصلة منذ السابع من أكتوبر الماضي بما يعادل قنبلتين نوويتين.