شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن روسيا تتحرك بموقف قوي بعد اعلان اسرائيل قصف غزة بقنبلة نووية والان مع التفاصيل الكاملة
قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، إن التصريح الإسرائيلي بشأن الأسلحة النووية يثير العديد من الأسئلة، منها أسئلة حول وجودها في البلاد.
وبحسب ما نقلت وكالة “تاس” للأنباء، أشارت الخارجية الروسية إلى إبلاغ السفير الإسرائيلي في موسكو بأن تصريحات الممثلين الرسميين الإسرائيليين بشأن روسيا غير مقبولة.
وكانت تصريحات وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، أثارت موجة استنكار دولية وعربية، ما دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تعليق حضوره جلسات الحكومة.
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