شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن استشاري سعودي يحذر من 3 علامات واضحة تظهر حول العينين تؤكد ارتفاع الدهون الثلاثية والكوليسترول في الدم والان مع التفاصيل الكاملة

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كشفت دراسة طبية عن 3 علامات تحذيرية تظهر حول العينين تشير إلى ارتفاع الكوليسترول في الدم.

ووفق موقع “تايمز أوف إنديا” فإن العلامات التحذيرية تشمل:

1-كتل حول الجفون: إحدى العلامات المهمة لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم هي كتل بيضاء مصفرة تتشكل على الجفون العلوية والسفلية، وتسمى هذه الرواسب xanthelasma.

2-حلقة حول القرنية: علامة تحذيرية أخرى لارتفاع نسبة الكوليسترول في عينيك هي حالة تسمى “قوس الشيخوخة”؛ ويشير قوس الشيخوخة إلى حلقة بيضاء أو رمادية فاتحة أو زرقاء حول حافة القرنية، والجزء الشفاف من عينك الذي يغطي القزحية وبؤبؤ العين وينتج عن رواسب دهنية عميقة في حافة القرنية، ولا يؤثر Arcus senilis على الرؤية.

3-لويحات داخل العين: أخطر تهديد للكوليسترول على عينيك هو لوحة هولينهورست، والتي يمكن أن تضر الأوعية الدموية في العين وتشكل خطرا على الرؤية، ويتم ملاحظة هذه اللوحة التي من المحتمل أن تسبب العمى داخل أحد الشرايين الصغيرة داخل العين.