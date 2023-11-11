شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن كشف سر سعود القحطاني الخطير وعلاقاته مع بنات التيك توك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - المرور يعلن من اليوم بدء حجز المركبات التي لا تطبق هذا الشرط الالزامي الجديد رد مشهور مواقع التواصل، سعود القحطاني، على سؤال أحد متابعيه: ” متي تتوقف عن الظهور مع البنات في البثوث”.

وقال: “تبون أدعى شيء أمام العالم، وأنا رجال إن طلعت برا في حريم، وإن جيت في حريم، إن روحت المستشفى في حريم، والسوق في حريم، وما في فرق”.

وأضاف سعود في مقطع فيديو، أنه لا يتعدى حدوده مع أي بنت يظهر معها في بثوثه المباشرة، مضيفاً: “من يتابع البثوث كأنك تشوفلك مسرحية أو فيلم”.

واختتم حديثه: “المحترم محترم، وقليل الأدب قليل أدب، ما في مشكلة أتعامل مع واحدة محترمة”. pic.twitter.com/BMiBTioB0q — علي الحمداوي (@alisaifeldin1) November 7, 2023

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت الوطن السعودي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.