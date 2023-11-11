فيديو لمطلقة سعودية تفاجئ الفنان عبدالمجيد عبد الله بهذا الطلب المحرج

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - خطوات الاستعلام عن موظف وافد واستخراج سجل بياناته الكامل برقم الحدود 1445 وثق مقطع فيديو، امرأة تطلب من الفنان عبدالمجيد عبدالله أن يغني لها أغنية ” فزيت من نومي أناديك”. وسمع في الفيديو، صوت امرأة توجه حديثها للفنان عبدالمجيد عبدالله، قائلة:” أنا تطلقت الأسبوع اللي فات وأبيك تغني لي فزيت من نومي أناديك”، فضحك الأخير. الجدير بالذكر أن الفنان عبدالمجيد عبدالله، أحيا أولى حفلات الدورة الرابعة من موسم الرياض، يوم الخميس، على خشبة مسرح بوليفارد وورد، وسط إقبال جماهيري كبير.

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