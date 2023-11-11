شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن طريقة الحجز وسعر تذاكر مباراة الأهلي وضمك اليوم الخميس 9 نوفمبر والان مع التفاصيل الكاملة

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أعلن نادي ضمك منذ قليل على حسابه على منصة X “تويتر” عن طرح تذاكر مباراة الأهلي وضمك المقررة ضمن الجولة رقم 13 في دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث أعلن عن طرحها عبر الموقع الإلكتروني الخاص بحجز التذاكر به “منصة حاضر”، حيث أعلن فارس الجنوب عن حاجته لدعم جمهوره في هذه المباراة، وننشر لكم في الأسفل رابط الحجز الرسمي، كما نتابع معكم أسعار التذاكر المعلنة، فتابعوا معنا لكافة التفاصيل في هذا المقال.

صورة لإدوارد ميندي من المباراة الماضية، المصدر: حساب الأهلي السعودي على X

تذاكر الأهلي وضمك

ونبدأ معكم بدون أن نطيل عليكم بالتعرف عى رابط حجز تذاكر مباراة الأهلي وضمك، حيث تم نشر الرابط منذ قليل على حساب نادي ضمك على تويتر كما ذكرنا، ويمكنكم حجزها من خلال متابعة الخطوات الموضحة التالية:

طريقة حجز تذاكر الاهلي وضمك، المصدر: منصة حاضر

يتم الدخول إلى منصة حاضر الإلكترونية عبر الرابط hadir.sa الرسمي.

الرسمي. ثم بعدها اضغط على أيقونة احجز الآن.

ادخل البريد الإلكتروني الخاص بك، ثم بعدها يرسل لك رمز تحقق تكتبه.

ثم بعدها يتم تحديد الفئة التي ترغب الحجز بها ثم اختر المقاعد..

بعد الانتهاء يتم التوجه للدفع الإلكتروني لإتمام عملية الشراء.

أسعار التذاكر

وقد تم الإعلان عن الأسعار غير شاملة الضرائب، والتي جاءت في الصفحة الرسمية للمباراة كما يلي:

الفئة السعر التذاكر الموحدة – ضمك 30.00 ريال التذاكر الموحدة – الأهلي 30.00 ريال الدرجة الفضية – ضمك 50.00 ريال الدرجة الفضية – الأهلي 50.00 ريال

موعد المباراة والملعب

وبالنسبة إلى التفاصيل المتعلقة بموعد هذه المواجهة، فإنها كما هو في الجدول التالي: