شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن رئيس وزراء كندا يقع في خطأ كبير اثناء حديثة عن العدوان على غزة ويتلعثم وينسحب من شدة الخوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - هل تؤثر وثيقة العمل الحر على أهلية وقيمة دعم الضمان المطور 1445؟

تعرض رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، لانتقادات حادة، بسبب زلة لسان حول الحرب في غزة، خلال تصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام، خارج سفارة كندا في الولايات المتحدة، بعد قمة “الشراكة الأميركية من أجل الازدهار الاقتصادي” الافتتاحية في واشنطن.

زلة لسان

وقال ترودو خلال حديثه أمام الصحفيين: “نحن بحاجة إلى وقف”، وسرعان ما تراجع عن كلامه متلعثما ، وأكمل ” نحن نحتاج إلى رؤية هدنة إنسانية.. نحتاج إلى وقف مستويات العنف التي نشهدها”.

إطلاق النار

واستبدل ترودو كلمة “وقف إطلاق النار” بعبارة “وقف مستويات العنف”، بالرغم من استخدامه كلمة Cease التي تسبق في المصطلحات الحربية والسياسية كلمة Ceasefire، وتعني وقف إطلاق النار.

وتعرض ترودو، لانتقادات بسبب عدم قدرته على المطالبة بوقف إطلاق تنفيذا لرغبة أمريكا.

الجدير بالذكر تقف كندا مع الموقف الأميركي والإسرائيلي، برفض وقف إطلاق النار في غزة.