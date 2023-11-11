شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الغاء السعودة في جامعات المملكة وهذا هو السبب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - المرور يعلن من اليوم بدء حجز المركبات التي لا تطبق هذا الشرط الالزامي الجديد كشفت أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، الدكتورة دلال الحربي، عن أسباب رفضها لسعودة الجامعات. وقالت خلال حديثها ببرنامج “في الصورة”: “أنا ضد السعودة لأن كل الجامعات المرموقة تحوي جنسيات متعددة، فالجامعة هي مكان لتلاقي الأفكار”.

وأضافت: “الأفكار تأتي من ثقافات وبيئات مختلفة، وفي بعض الكليات كان هناك أسماء كبيرة مثل بنت الشاطئ وكم أفادت البنات اللواتي كانوا معها”.

وتابعت: مؤكد أن تبادل الأفكار يفتح أبواب ولذلك فإن سعودة الجامعات خطأ كبير جدا.

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