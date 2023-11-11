شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد نايف هزازي يفتح النار على إدارة الاتحاد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - المرور يعلن من اليوم بدء حجز المركبات التي لا تطبق هذا الشرط الالزامي الجديد

كشف لاعب نادي الاتحاد السابق، نايف هزازي، عن حزنه بسبب المستوى السيئ الذي ظهر به نادي الاتحاد أمام القوة الجوية.

وأشار هزازي، عبر برنامج “المنتصف” على قناة الإخبارية، إلى وجود مشاكل كبيرة في معسكر الاتحاد

وأضاف: “أنا تعبان جدا وأنا أشاهد الاتحاد وأريد العودة إلى الملعب حتى لا أشعر بإحساس العجز الذي يشعر به الجمهور”.