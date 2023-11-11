شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بالفيديو: محمد نور يعلق بقسوة على تصرف رونالدو مع الحكم والان مع التفاصيل الكاملة
علق لاعب الاتحاد السابق محمد نور ، على تصرف لاعب النصر كريستيانو رونالدو مع حكم مباراة فريقه أمام الاتفاق ،عندما طالب بتغير الحكم.
وقال نور خلال ظهوره في برنامج دورينا غير :كريستيانو هذا العام غير ،وحالته الفنية عالية.
وتابع :كل شيء في كريستيانو رونالدو إيجابي، ما عدا لقطة طلبه تغيير الحكم الرابع، ما عمله لم يعجبني، أسلوب الضغط على الحكام يجعلك تأخذ شئ ليس من حقك.
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