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تراند اليوم : بالفيديو: أول تعليق من "بنزيما" حول خلافه مع المدرب "نونو سانتو"

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صحيفة الخليج 365: علق لاعب الاتحاد كريم بنزيما، على فوز فريقه على أبها برباعية خلال المباراة التي أقيمت بينهما أمس الجمعة، ضمن منافسات دوري روشن.

وقال بنزيما خلال تصريحات تلفزيونية أعقبت المباراة:"فزنا ولعبنا بشكل جيد، والجماهير سعيدة لأنها تدعم كل اللاعبين"، مشيرا:"نحن نملك فريق جيد وقوي".

وأكمل: الأمر ليس متعلق بالمدرب فقط، وعلينا النظر للأمام وما حصل سابقا انتهى"، لافتا:" الآن نحن أقوياء وفريق واحد بسبب ما قدمناه من أداء اليوم نستطيع تكراره".

وتابع:" لا يهمني ما يقال عن خلافي مع نونو سانتو، والخلافات تحدث لكن الأهم ما يحدث داخل الملعب".

وختم: الأمر ليس إني سعيد بتغيير المدرب أو إحضار مدرب جديد، موضحا:أنا أكون سعيدا عندما أفوز وأرى الجماهير سعيدة.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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