شكرا لقرائتكم خبر عن القمة العربية في الرياض.. وصول عدد من الرؤساء والمسؤولين إلى المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستعد الرياض لاحتضان قمة أخرى بعد القمة السعودية الإفريقية، والتي تأتي استجابة للظروف الاستثنائية في غزة.

وتقرّر عقد قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية، بشكلٍ استثنائي في الرياض اليوم السبت 27 ربيع الآخر 1445هـ الموافق 11 نوفمبر 2023م.

القمة العربية في الرياض

وتأتي القمة بعد تشاور المملكة العربية السعودية مع جامعة الدولة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وفي إطار التجهيز للقمة وصل عدد من الرؤساء والمسؤولين إلى المملكة، إذ وصل إلى الرياض، اليوم، عبد الله أريبوف، رئيس وزراء أوزبكستان، والوفد المرافق له، للمشاركة في القمة الإسلامية الاستثنائية.

كما وصل إلى الرياض الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال، والوفد المرافق له، للمشاركة في القمة أيضا، وكذلك رئيس طاجيكستان.

المشاركون في القمة العربية بالرياض

أيضا يشارك في القمة العربية الإسلامية المشتركة الغير عادية، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد في مملكة البحرين رئيس مجلس الوزراء، الذي وصل إلى الرياض كذلك والوفد المرافق له.

استقبلت الرياض، أيضا ممثل رئيس جمهورية كازا خستان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مراد نورتليو، والوفد المرافق له، للمشاركة في القمة الإسلامية الاستثنائية

وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، سفير خادم الحرمين الشريفين فيصل بن حنيف القحطاني، ومندوب عن المراسم الملكية.

وأيضا وصل الرئيس السوري بشار الأسد إلى العاصمة الرياض للمشاركة في القمة. والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية

كما وصل ممثل سلطان عُمان وزير خارجية سلطنة عُمان، بدر بن حمد البوسعيدي، للمشاركة في القمة العربية غير العادية والقمة الإسلامية الاستثنائية.

وكان في استقباله القائم بالأعمال في سفارة المملكة في سلطنة عمان يوسف بن محمد العودة، وسفير سلطنة عمان لدى المملكة صاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد، ومندوب عن المراسم الملكية.