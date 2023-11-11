شكرا لمتابعة خبر عن علي الديواني يكشف عن طريقته الغريبة في تذوق القهوة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح علي الديواني المدرب المعتمد في الجمعية العالمية للقهوة طريقته الغريبة في تذوق واختبار جودة القهوة.

وقال الديواني :”أغلى قهوة موجودة في المملكة حاليا في الباحة والكيلوغرام الواحد منها يبلغ قيمته 750 ريالا”.

ويختبر الديواني جودة القهوة بشم الرائحة الجافة للقهوة ثم يشم الرائحة الرطبة وبعد صب المياه ينتظرها ويبدأ يراقب و يلاحظ تغير اللون داخل الكوب ثم يشم باقي الروائح و يقيمها تقييماً نهائياً ثم يقوم بارتشاف القهوة واختبارها بطريقته الخاصة”.