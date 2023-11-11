السعودية | رئيس وزراء جمهورية أوزبكستان يصل الرياض وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير المنطقة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وصل إلى الرياض، اليوم، دولة عبدالله أريبوف، رئيس وزراء جمهورية أوزبكستان، والوفد المرافق له، للمشاركة في القمة الإسلامية الاستثنائية.

وكان في استقبال فخامته في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوزبكستان يوسف بن صالح العتيبي، وسفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة أولوغبيك مقصودوف، ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.