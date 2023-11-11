السعودية | مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة يؤكد: العدوان على قطاع غزة يُظهر فشل المجتمع الدولي في وقفه

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أكد المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة بجنيف، السفير عبدالمحسن بن خثيلة، أن ما نشهده الآن يمثل فشلاً للمجتمع الدولي في وقف ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد غزة، موضحًا أن سياسة ازدواجية المعايير والانتقائية في الالتزام بقوانين وقرارات الأمم المتحدة لها عواقب وخيمة، تتجاوز هذه الأزمة، وتؤثر على شرعية قواعد القانون والنظام الدوليَّيْن.