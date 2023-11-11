السعودية | “الأرصاد” يُنبِّه 5 مناطق: أمطار خفيفة إلى متوسطة وسيول وصواعق رعدية

وتشهد منطقة مكة المكرمة أيضًا أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة بحرة والطائف وأضم وميسان والجموم والعاصمة والمقدسة. وتشهد أمطارًا متوسطة على العرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء السبت.