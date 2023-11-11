ولي عهد الكويت يصل الرياض للمشاركة في القمة العربية الإسلامية

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محمد بن مسعود - الدمام - وصل إلى الرياض، اليوم، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد دولة الكويت، والوفد المرافق له؛ للمشاركة في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي: الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، يرافقه صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح، ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

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