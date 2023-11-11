تراند اليوم : شاهد.. لحظة وصول ولي عهد الكويت إلى الرياض للمشاركة في القمة العربية الإسلامية

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو لحظة وصول ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد إلى الرياض للمشاركة في القمة العربية الإسلامية.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض.