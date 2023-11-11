شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية.. تفاصيل حالة الطقس على المناطق السعودية ودرجات الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أنه ماتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من عدة مناطق.

وتشمل المناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، وقد تمتد الحالة إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

حالة الطقس على الشرقية

في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

حالة الطقس في مكة المكرمة

حالة الطقس في جازان

حالة الطقس في الباحة

حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية الى جنوبية غربية تتحول تدريجياً الى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل الى 50 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي مع السحب الرعدية الممطرة.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى اعلى من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.

حركة الرياح السطحية على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-20كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف متر، وحالة البحر خفيف الموج.