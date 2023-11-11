شكرا لقرائتكم خبر عن توافد رؤساء وقادة الدول إلى الرياض للمشاركة بالقمة العربية الإسلامية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتواصل توافد الرؤساء والزعماء العرب إلى الرياض، للمشاركة في القمة العربية الإسلامية، والتي تأتي استجابة للظروف الاستثنائية في غزة.

ووصل إلى الرياض، اليوم، فخامة الرئيس الدكتور عبداللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق، والوفد المرافق له، للمشاركة في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، يرافقه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبدالعزيز الشمري، وسفيرة جمهورية العراق لدى المملكة صفية طالب السهيل، ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

فيما وصل إلى الرياض اليوم، صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، والوفد المرافق له، للمشاركة في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، يرافقه صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح، ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

كما وصل إلى الرياض، اليوم، فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العريبة، والوفد المرافق له، للمشاركة في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، يرافقه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر أسامة نقلي، وسفير جمهورية مصر لدى المملكة أحمد فاروق توفيق، ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

فيما وصل نائب رئيس الإمارات الشيخ منصور بن زايد للمشاركة في القمة العربية الإسلامية.

ووصل إلى الرياض، أيضًا الرئيس الدكتور عبداللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق، ورئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، للمشاركة في القمة.

كما وصل الرياض، اليوم، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي، والوفد المرافق له.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، يرافقه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إيران عبدالله بن سعود العنزي، والسفير الإيراني لدى المملكة الدكتور علي رضا عنايتي، ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

القمة العربية الإسلامية المشتركة

وتقرّر عقد قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية، بشكلٍ استثنائي في الرياض اليوم السبت 27 ربيع الآخر 1445هـ الموافق 11 نوفمبر 2023م.

وتأتي القمة بعد تشاور المملكة العربية السعودية مع جامعة الدولة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وأوضحت الخارجية السعودية، أن القمة تأتي عوضًا أيضًا عن "القمة العربية غير العادية" و"القمة الإسلامية الاستثنائية" اللتان كانتا من المُقرر أن تُعقدا في التاريخ نفسه.

وأضافت: يأتي ذلك استشعارًا من قادة جميع الدول لأهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موّحد يُعبّر عن الإرادة العربية الإسلامية المُشتركة بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها واحتواء تداعياتها.