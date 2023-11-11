شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ رئيس أنغولا بذكرى استقلال بلاده والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس جواو مانويل غونسالفيس لورينسو، رئيس جمهورية أنغولا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية أنغولا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

برقية ولي العهد

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس جواو مانويل غونسالفيس لورينسو، رئيس جمهورية أنغولا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

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وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية أنغولا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.