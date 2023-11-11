شكرا لقرائتكم خبر عن خلطة سحرية للقرنفل والحليب تغنيك عن زيارة الطبيب وتخلصك من آلام المفاصل وتضبط السكرفي الدم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - القرنفل من الأعشاب الطبيه المعروفه التي تستخدم لاضافة النكهة”الطعم” في الكثير من الوصفات كما انه تم استخدامه في علاج الطب البديل منذ العصر القديم سواء باستخدام اوراقها أو رؤوسها المجففة وذلك لاحتوائة علي العديد من الفيتامينات A,C,K ,والمعادن والفسفور والصوديوم والماغنسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم. فوائد القرنفل الصحية :

يساعد القرنفل علي تقوية مناعة الجسم. - يعمل القرنفل علي التخلص من الم المفاصل. - يعمل القرنفل على ضبط نسبة السكر في الدم. - يعمل زيت القرنفل علي تقويه الكبد وتنشيطه ولكن يحذر تناول كميات كبيرة. - يساعد تناول القرنفل علي تقوية المعدة وتقوية عضلات القلب وأنسجة الكبد. - يعالج تمضغ القرنفل الصداع والام الرأس. - يعمل القرنفل علي مكافحة بعض الامراض مثل السرطان, السل, السكر. - يساعد زيت القرنفل علي علاج القذف المبكر. - يستخدم القرنفل المجفف في علاج مشاكل الجهاز الهضمي بشكل عام. - يعمل القرنفل علي طرد السموم كما انه يعمل علي تفتيت حصوات الكلى . فوائد القرنفل مع الحليب : - يعمل القرنفل كطارد للبلغم. - يعالج المعده من الانتفاخ. - يساعد القرنفل علي التخلص من أعراض البواسير. - يساعد القرنفل علي التخلص من الانيميا . - ينصح بتناول القرنفل في الشهور الأولى من الحمل لأنه يساعد الجسم علي التخلص من الشعور بالغثيان . يساعد علي نمو الطفل بشكل سليم ويقي الحامل من التعرض للولاده مبكرة . - يساهم في تكوين الخلايا العصبية. - يساعد تناول القرنفل علي تحسين البصر والتخلص من مشاكل العين. - يعمل القرنفل علي تقوية الذاكره وذلك لاحتوائة علي الاوميجا3 - يعمل القرنفل علي تنشيط الجسم من الخمول. طريقه نقع القرنفل لضيق الصدر: يتم نزع 6 رؤوس من القرنفل ووضعها في كوب من الماء, ثم يتم تركها لمدة 15 دقيقه, ثم يتم تناول كوب من منقوع القرنفل علي الريق لمدة اسبوعين . طريقه القرنفل والقرفه للكحة : احضار 6 من القرنفل. احضار 4 معالق من العسل. احضار عود من القرفه وتكسيره. يتم شوي القرنفل والقرفه معا لمدة 3 دقائق ثم يتم طحنهما معاثم يتم مزج الخليط جيدا ووضع معلقه عسل. ينصح بتناول 3 معالق من الخليط يوميا قبل النوم للتخلص من السعال الجاف .

كانت هذه تفاصيل خبر خلطة سحرية للقرنفل والحليب تغنيك عن زيارة الطبيب وتخلصك من آلام المفاصل وتضبط السكرفي الدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بويمن الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.