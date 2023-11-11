شكرا لقرائتكم خبر عن بدون دواء استعد قوة نظرك..اليك علاج طبيعي كامل لضعف النظريمكنك أن تحافظ على العيون ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تختلف اعراض ضعف النظر فالبعض يشكو من الم حاد مفاجئ في العين والبعض يشكو من ضبابية في الرؤية والبعض يشكو من رؤية ومضات الضوء او البقع العائمة الساطعة المفاجئة

ورؤية اقواس قزح او رؤية هالات تحت الاضواء والبعض يشكو من حساسية للضوء وتورم وعيون حمراء والبعض يشكو من الحكة او وجود حرقان في العيون او وجود افرازات ثقيلة في العيون

كل تلك العلامات هي اعراض ضعف البصر ولكن هل يمكن تقوية البصر طبيعيا وما هو علاج ضعف النظر الذي اثبت فعاليته وفق العديد من الابحاث العلمية الموثوقة

ولكن ان علاج ضعف البصر لابد ان يحتكم الى مسارات علاجية تغذوية وفي مقالنا هذا نقدم واحد من المسارات المهمة التي تعتبر من اهم المغذيات للعين ولها دور رائع في علاج ضعف النظر وفق ما اكد استشاري التغذية العلاجية الدكتور مازن السقا

إنها فاكهة البابايا اذ تحتوي فاكهة البابايا على نسبة عالية من الالياف والبوتاسيوم والفيتامينات والكاروتينات التي تجعلها فعالة في الوقاية من امراض العيون

وقد تساعد مادة الليكوبين الموجودة في البابايا على علاج ضعف النظر اذ ان الليكوبين الغذائي يقلل من مشاكل العيون فهو يمتلك خصائص فريدة مضادة للأكسدة

فاكهة البابايا تساهم في تحسين الرؤية وتقوية النظر عند تناولها بشكل يومي فتعتبر البابايا من النباتات الغنية بالمركبات الغذائية والمعادن والفيتامينات

التي تساهم في معالجة الكثير من المشكلات الصحية بشكل عام كما ان البابايا غنية بفيتامين E ومركبات البيتاكاروتين وهذه المادة تعتبر من اهم المواد التي تمنح الانسان صحة افضل للعيون

في حين يلعب فيتامين E دور رئيسي في تقوية الرؤية إذ أنه مكون لبروتين يساعد شبكية العين على امتصاص الضوء

طريقة عمل عصير فاكهة البابايا للتخلص من ضعف النظر:

عصير البابايا و البرتقال:

حبة من البابايا منزوعة البذور ومقطعة الى قطع متوسطة

ربع كوب من الثلج

ونصف كوب من عصير البرتقال الطازج

يخلط البابايا في الخلاط الكهربائي ثم يضاف عصير البرتقال والثلج ويتم الخلط حتى يتكون عصير مثلج

ينصح بتناول هذا العصير اذا كان الهدف هو التخلص من ضعف النظر مرتين في اليوم

المرة الاولى بعد تناول وجبة الافطار والمرة الثانية بعد تناول وجبة الغذاء بساعتين

اثبتت ابحاث طبية ان هناك علاقة بين ضعف النظر والتقدم في السن لكن في الحقيقة يمكن لنمط الحياة الصحي ان يقلل من مشاكل ضعف البصر الناجم عن الشيخوخة او الناجمة عن النظام الغذائي البالي

واظهرت ابحاث متخصصة ان بعض العناصر الغذائية مثل الزنك والنحاس وفيتامين E وفيتامين C ومركبات البيتاكاروتين قد تقلل من خطر ضعف الابصار الناجم عن التقدم في العمر بنسبة 25% وهناك اطعمة فريدة تزيد من صحة الابصار

وقد اوصت جمعية البصريات الامريكية والاكاديمية الامريكية لطب العيون بتناولها وهي:

– السمك:

احرص على تناول السمك مرتين في الاسبوع معظم الاسماك تعتبر مصدرا غنيا باوميغا3 وعلى رأسها أسماك التونا والسلمون والسردين وأثبتت العديد من الدراسات العلمية أن زيت السمك او احماض اوميغا3 تقلل من جفاف العين بنسبة كبيرة خصوصا للذين يقضون وقتا طويلا امام شاشات الحاسوب

– المكسرات النيئة:

احرص على تناول المكسرات النيئة في الصباح الباكر المكسرات غنية بأحماض أوميغا3 كما تحتوي على مستويات عالية من فيتامين E الذي يمكنه ان يحمي العين من ضعف الابصار المرتبط بالعمر حسب العديد من الدراسات،

ابدأ يومك بتناول حفنة من المكسرات النيئة التي تحتوي على اللوز والفستق الحلب النيء وعين الجمل وبعد ذلك تناول كوب من الماء الدافئ

– البذور:

ذكرت بعض الدراسات العلمية ان بذور الشيا والشوفان تحتوي على نسب عالية من فيتامين E وبعض منها يحتوي على احماض اوميغا3 المفيدة لصحة العيون يمكنك بعدما تتناول المكسرات النيئة تناول ملعقة صغيرة من بذور الشيا وبلعها مع كوب من الماء الدافئ

– الحمضيات:

احرص على تناول انواع محددة من الحمضيات قبل تناول وجبة الغذاء بساعتين او بعد تناول وجبة الغذاء بساعتين نتحدث هنا عن البرتقال والليمون والكريب فروت انها مصادر غنية بفيتامين C وهو احد مضادات الاكسدة وله فوائد كبيرة في مكافحة تلف العين المرتبط بالعمر،

لا تخلط تلك الحمضيات معغ بعضها البعض قرر ان تتناول واحدة منها بشكل منفرد وننصحك بتناول الكريب فروت

– الخضراوات الورقية:

تحتوي الخضراوات الورقية على مادتي اللوتين وزيكسانثين وهما من المركبات التي تحدث تأثير إيجابي على صحة الابصار كما تحتوي الخضراوات الورقية على فيتامين c وفيتامين e الحل بين يديك على وجبة الغذاء من الاطباق الثابتة واليومية طبق سلطة الاوراق الخضراء احرص على ان تكون اوراق الخس الطازج والجرجير من الاوراق الرئيسية المكونة لهذا الطبق اليومي

– الجزر:

احرص على تناول الجزر فهو من الخضار الغنية بفيتامين e ومركبات البيتاكاروتين وهذه المركبات من اهم المواد التي تمنح الانسان صحة افضل للعيون

في حين يلعب فيتامين e دور رئيسي في تقوية الرؤية إذ انه مكون لبروتين يساعد على تقوية شبكية العين وامتصاص الضوء، الوصفة المناسبة هنا تناول طبق الجزرية مرتين بالاسبوع

ونتحدث هنا عن قطع الجزر المطهي على بخار الماء ويضاف اليه الثوم والفلفل الاخضر وقليل من ملح الهيمالايا وهذا افضل عشاء لصحة العيون

– البيض

مصدر غني جدا لمادة اللوتين وزيكسانثين والزنك وفيتامين e لذا هو من افضل الاطعمة اتي تقلل من خطر فقدان البصر نتيجة التقدم في العمر، يمكنك ان تتناول البيض مرتين في الاسبوع كوجبة رئيسية في الافطار

لاتنسى شرب الكثير من الماء فشرب الماء له فوائد عظيمة حتى في صحة العين فهو يقلل من خطر حدوث جفاف العين المفاتيح ضمن يديك وما عليك سوى التطبيق