شكرا لمتابعة خبر عن راشد المطوع: من التجسس تفتيش حقائب الخدم دون علمهم .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رد الشيخ الدكتور راشد المطوع على استفسار إحدى متابعات برنامج يستفتونك، والتي كانت تسأل في جواز تفتيشها لحقائب خادمتها قبل السفر.

وقال الشيخ المطوع: أنه لا يجوز تفتيش تلك الحقائب، إلا بعلم الخادمة، وأن هذا من التجسس الذي حرمه الله تعالى، واذا كان هناك شك في تلك الخادمة، فيتم التفتيش أثناء وجودها.

وأردف الشيخ أن تلك السائلة لن تقبل على نفسها أن يقوم أحد بتفتيش أغراضها، وأنه لا يجوز ذلك.