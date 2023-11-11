شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن أحلام تنشر الفرح في السعودية بهذا القرار التاريخي والان مع التفاصيل الكاملة

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أحلام تنشر الفرح في السعودية بهذا القرار التاريخي أعلنت الفنانة الإماراتية أحلام يوم الاثنين الماضي عن قرارها بمقاطعة تطبيق “تيك توك”، انضماماً إلى حملة المقاطعة التي قام بها بعض المواطنين السعوديين. وقد أشارت أحلام إلى أنها تتضامن مع المواطنين السعوديين الذين يتهمون التطبيق بحذف أي محتوى يتعلق بالمملكة العربية السعودية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الحملة جاءت كرد فعل على مزاعم حول سياسة التحرير لديهذا التطبيق، حيث اتهم البعض “تيك توك” بحذف المحتوى الذي يتعلق بالسعودية أو يعبر عن وجهات نظر سياسية تختلف عن السياسة الرسمية.

أحلام تنشر الفرح في السعودية بهذا القرار التاريخي

قامت الفنانة أحلام بالتعبير عن تضامنها مع المواطنين السعوديين وقرارهم بمقاطعة تطبيق “تيك توك”، عبر حسابها على موقع “إكس”، أكدت أحلام هذا التضامن وأعلنت قرارها الشخصي بمقاطعة التطبيق، وقالت أحلام في تغريدتها: “أنا أحلام بنت علي بن هزيم الشامسي، أعلن تضامني مع أهلنا في السعودية، كلنا نقاطع تيك توك، من يتطاول على السعودية حكومة وشعباً يتطاول علينا، ومن لا يحترم شعوبنا وحكامنا لا يستحق منا الاحترام.. انتهى”.

تأتي حملة المقاطعة لتطبيق

أنا احلام بنت علي بن هزيم الشامسي 🇦🇪

أعلن تضامني مع أهلنا في السعودية 🇸🇦

كلنا نقاطع تيك توك ،من يتطاول على السعودية حكومة وشعبآ يتطاول علينا، ومن لا يحترم شعوبنا وحكامنا لا يستحق منا الاحترام ..انتهى✋🏽

#مقاطعه_تيك_توك#المملكة_العربية_السعودية #خليجنا_واحد #الإماراتي_سعودي… pic.twitter.com/mDPGV3ftja — A H L A M ~ ♥️ ~ أحلام (@AhlamAlShamsi) November 9, 2023

بعد شكاوى من بعض المستخدمين السعوديين حول حذف بعض مقاطع الفيديو التي تتحدث عن السعودية، ما اعتبروه إهانة للوطن، وقد رفضت شركة “تيك توك” هذه الاتهامات، مؤكدة أنها لا تقوم بحذف أي محتوى بسبب مصدره أو محتواه، كما أكدت الشركة أنها تطبق سياسات إدارة المحتوى الخاصة بها على جميع المستخدمين في جميع أنحاء العالم، دون أي تمييز.