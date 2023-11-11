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أحلام تنشر الفرح في السعودية بهذا القرار التاريخي

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أحلام تنشر الفرح في السعودية بهذا القرار التاريخي أعلنت الفنانة الإماراتية أحلام يوم الاثنين الماضي عن قرارها بمقاطعة تطبيق “تيك توك”، انضماماً إلى حملة المقاطعة التي قام بها بعض المواطنين السعوديين. وقد أشارت أحلام إلى أنها تتضامن مع المواطنين السعوديين الذين يتهمون التطبيق بحذف أي محتوى يتعلق بالمملكة العربية السعودية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الحملة جاءت كرد فعل على مزاعم حول سياسة التحرير لديهذا التطبيق، حيث اتهم البعض “تيك توك” بحذف المحتوى الذي يتعلق بالسعودية أو يعبر عن وجهات نظر سياسية تختلف عن السياسة الرسمية.

أحلام تنشر الفرح في السعودية بهذا القرار التاريخي

قامت الفنانة أحلام بالتعبير عن تضامنها مع المواطنين السعوديين وقرارهم بمقاطعة تطبيق “تيك توك”، عبر حسابها على موقع “إكس”، أكدت أحلام هذا التضامن وأعلنت قرارها الشخصي بمقاطعة التطبيق، وقالت أحلام في تغريدتها: “أنا أحلام بنت علي بن هزيم الشامسي، أعلن تضامني مع أهلنا في السعودية، كلنا نقاطع تيك توك، من يتطاول على السعودية حكومة وشعباً يتطاول علينا، ومن لا يحترم شعوبنا وحكامنا لا يستحق منا الاحترام.. انتهى”.

تأتي حملة المقاطعة لتطبيق

بعد شكاوى من بعض المستخدمين السعوديين حول حذف بعض مقاطع الفيديو التي تتحدث عن السعودية، ما اعتبروه إهانة للوطن، وقد رفضت شركة “تيك توك” هذه الاتهامات، مؤكدة أنها لا تقوم بحذف أي محتوى بسبب مصدره أو محتواه، كما أكدت الشركة أنها تطبق سياسات إدارة المحتوى الخاصة بها على جميع المستخدمين في جميع أنحاء العالم، دون أي تمييز.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت الوطن السعودي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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