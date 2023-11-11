ممثل رئيس بنجلاديش يصل الرياض للمشاركة في القمة العربية الإسلامية

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محمد بن مسعود - الدمام - وصل إلى الرياض، اليوم، ممثل رئيس جمهورية بنجلاديش الشعبية وزير خارجية بنجلاديش أبوالكلام عبدالمؤمن، والوفد المرافق له، للمشاركة في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بنجلاديش عيسى بن يوسف الدحيلان، وسفير جمهورية بنجلاديش الشعبية لدى المملكة الدكتور محمد جاويد باتواري، ومندوب عن المراسم الملكية.

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