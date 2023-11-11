انت الان تتابع الرئيس السوري يصل إلى مقرّ انعقاد القمة العربية الإسلامية بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 نوفمبر 2023, 11:07 صباحاً

وصل الرئيس السوري "بشار الأسد"، إلى مقرّ انعقاد القمة العربية الإسلامية بالرياض. ويستمرّ وصول رؤساء الدول والوفود إلى مقرّ القمة العربية الإسلامية غير العادية التي دعت إليها المملكة؛ للاضطلاع بالدور الذي يقع على عاتق العالم الإسلامي والعربي تجاه القضية الفلسطينية. وتأتي القمة امتدادًا لجهود المملكة الدبلوماسية الداعمة للقضية الفلسطينية ومواقفها الثابتة على مرّ العصور في دعم حقوق الشعب الفلسطيني.

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس السوري يصل إلى مقرّ انعقاد القمة العربية الإسلامية بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.