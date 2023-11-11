فيديو.. ولي العهد يستقبل الرئيس الإيراني لحظة وصوله مقرّ انعقاد القمة العربية الإسلامية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 نوفمبر 2023, 11:09 صباحاً

استقبل سموُّ ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، الرئيسَ الإيراني "إبراهيم رئيسي" لحظةَ وصوله إلى مقرّ انعقاد القمة العربية الإسلامية للتضامن مع الشعب الفلسطيني. وفي وقت سابق اليوم وصل إلى الرياض رئيسُ الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إبراهيم رئيسي"، والوفد المرافق له؛ للمشاركة في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية. وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي: الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، يرافقه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إيران عبدالله بن سعود العنزي، والسفير الإيراني لدى المملكة الدكتور علي رضا عنايتي، ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

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