شاهد.. ضبط منشأة مخالفة بالشرقية تمارس نشاط حدائق الحيوان ونقل كائناتها للإيواء

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محمد بن مسعود - الدمام - كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم السبت، أنه ضبط منشأة تمارس نشاط حدائق الحيوان بشكل مخالف لنظام البيئة في المنطقة الشرقية.

وأكد المركز أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية حيالها، ونقل الكائنات محل المخالفة إلى وحدة الإيواء التابعة للمركز في الرياض.

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