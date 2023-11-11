تراند اليوم : بالفيديو .. تفاصيل كلمة ‎ولي العهد في القمة العربية الإسلامية .. ويؤكد : نحمّل سلطات الاحتلال مسؤولية الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني

صحيفة الخليج 365: قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في كلمته خلال افتتاح القمة العربية الإسلامية في الرياض اليوم : "يسرني نيابة عن خادم الحرمين الشريفين أن أرحب بكم وأنقل لكم تمنياته بنجاح هذه القمة".

حرب شعواء

وتابع: "يأتي انعقاد هذه القمة في ظروف استثنائية ومؤلمة ونجدد رفضنا لهذه الحرب الشعواء التي يتعرض لها الأشقاء الفلسطينيين وراح ضحيتها آلاف المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ".

الوقف الفوري للعمليات العسكرية

وأردف: "لقد بذلت المملكة جهودا حثيثة منذ بداية الأحداث في غزة واستمرت بالتشاور والتنسيق لوقف الحرب ونجدد مطالبنا بالوقف الفوري للعمليات العسكرية ونؤكد الدعوة للإفراج عن الرهائن المحتجزين وحفظ الأرواح".

كارثة إنسانية

وواصل: "إننا أمام كارثة إنسانية تشهد على فشل مجلس الأمن والمجتمع الدولي في وضع حد على الانتهاكات الإسرائيلية لتبرهن على ازدواجية المعايير ".

فك الحصار

واستطرد قائلا: "الأمر يتطلب منا جهدا جماعيا منسقا للقيام بتحرك فعال لمواجهة هذا الوضع المؤسف وندعو إلى العمل معا لفك الحصار بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة".

التهجير القسري

وقال: "المملكة تؤكد رفضها القاطع لاستمرار العدوان والتهجير القسري لسكان غزة ونحمّل سلطات الاحتلال مسؤولية الجرائم المرتبكة بحق الشعب الفلسطيني".

حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه

وأضاف: "إننا على يقين بأن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة هو إنهاء الاحتلال والحصار والاستيطان وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".