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تراند اليوم : شاهد.. ولي العهد يستقبل الرئيس الإيراني لحظة وصوله إلى مقر انعقاد القمة العربية الإسلامية

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صحيفة الخليج 365: استقبل سموُّ ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير ، الرئيسَ الإيراني "إبراهيم رئيسي" لحظةَ وصوله إلى مقرّ انعقاد القمة العربية الإسلامية للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وفي وقت سابق اليوم وصل إلى الرياض رئيسُ الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إبراهيم رئيسي"، والوفد المرافق له؛ للمشاركة في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي: الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، يرافقه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إيران عبدالله بن سعود العنزي، والسفير الإيراني لدى المملكة الدكتور علي رضا عنايتي، ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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