شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة لمساعدة قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصلت اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة، إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.

وتحمل الطائرة على متنها مساعدات إغاثية متنوعة، شملت مواد غذائية وإيوائية تزن 35 طناً، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، والتي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ .

ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.