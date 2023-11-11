شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة، في الرياض، اليوم السبت، لبحث الأوضاع بقطاع غزة.

وتوافد الرؤساء والزعماء العرب إلى الرياض، للمشاركة في القمة، والتي تأتي استجابة للظروف الاستثنائية في غزة.

القمة العربية الإسلامية المشتركة

وتأتي القمة بعد تشاور المملكة العربية السعودية مع جامعة الدولة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وأوضحت الخارجية السعودية، أن القمة تأتي عوضًا أيضًا عن "القمة العربية غير العادية" و"القمة الإسلامية الاستثنائية" اللتان كانتا من المُقرر أن تُعقدا في التاريخ نفسه.

الأراضي الفلسطينية

وأضافت: يأتي ذلك استشعارًا من قادة جميع الدول لأهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موّحد يُعبّر عن الإرادة العربية الإسلامية المُشتركة بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها واحتواء تداعياتها.

وتقرّر عقد قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية، بشكلٍ استثنائي في الرياض اليوم السبت 27 ربيع الآخر 1445هـ الموافق 11 نوفمبر 2023م.