شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد: المملكة بذلت جهودًا حثيثة لوقف الحرب في غزة /عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، أعمال القمة العربية الإسلامية غير العادية، في الرياض لبحث التصعيد في غزة.

وقال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، في بداية كلمته، إن انعقاد هذه القمة يأتي في ظروف استثنائية ومؤلمة ونجدد رفضنا لهذه الحرب الشعواء التي يتعرض لها الأشقاء الفلسطينيين

وأوضح سموه: "لقد بذلت المملكة جهودًا حثيثة منذ بداية الأحداث في غزة واستمرت بالتشاور والتنسيق لوقف الحرب ونجدد مطالبنا بالوقف الفوري للعمليات العسكرية ونؤكد الدعوة للإفراج عن الرهائن المحتجزين وحفظ الأرواح".

وأضاف سمو ولي العهد: "إن الأمر يتطلب منا جهدًا جماعيًا منسقًا للقيام بتحرك فعال لمواجهة هذا الوضع المؤسف وندعو إلى العمل معا لفك الحصار بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة".

وأوضح سموه، أن المملكة يقين بأن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة هو إنهاء الاحتلال والحصار والاستيطان وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية

وشدد على رفض المملكة القاطع لاستمرار العدوان والتهجير القسري لسكان غزة، وتحميل سلطات الاحتلال مسؤولية الجرائم المرتبكة بحق الشعب الفلسطيني