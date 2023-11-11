شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الجامعة العربية: دولة الاحتلال تريد إبادة سكان قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن حرب دولة الاحتلال على قطاع غزة ليست الأولى، فهي ترغب أن يختفي سكان غزة من الخريطة، حتى وصل الأمر لتهديد وزير إسرائيلي باستخدام السلاح النووي لإبادة القطاع.

جاء ذلك في كلمته خلال أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة، بالرياض، اليوم السبت، لبحث الأوضاع في فلسطين.

وأكد أبو الغيط أن الوقف الكامل لإطلاق النار أولية تجب كل اعتبار آخر، في ظل بطش قوات الاحتلال بأهل غزة.

التهجير القسري

وشدد أمين الجامعة العربية أن التهجير القسري لأهل غزة جريمة دولية مرفوضة، ولا حديث عن مستقبل قطاع غزة بالانفصال عن الضفة الغربية.

وتوافد الرؤساء والزعماء العرب إلى الرياض، للمشاركة في القمة، والتي تأتي استجابة للظروف الاستثنائية في غزة.

وتأتي القمة بعد تشاور المملكة العربية السعودية مع جامعة الدولة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.