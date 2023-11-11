شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطيني: نطالب مجلس الأمن بالتدخل لوقف العدوان الغاشم فورًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إن علم فلسطين سيبقى عاليا، بينما الاحتلال إلى زوال، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني يتعرض لأسوأ اعتداء وحشي، بل وصل الأمر إلى الإبادة من قوات الاحتلال.

جاء ذلك خلال كلمته في أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة، بالرياض، اليوم السبت، لبحث الأوضاع في فلسطين.

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وأشار إلى تعرض سكان الضفة الغربية والقدس لجرائم القتل والاعتداءات اليومية من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين.

مجلس الأمن

وشدد عباس على أن سلطة الاحتلال مسؤولة عن قتل آلاف الأبرياء من الأطفال والنساء، وسنلاحقها دوليا لمعاقبتها على جرائمها.

وطالب الرئيس الفلسطيني، مجلس الأمن بأن يتحمل مسؤوليته لوقف العدوان الغاشم فورا، وتأمين دخول المساعدات ومنع تهجير أهالي غزة.

القرصنة الإسرائيلية

وأكد الرئيس الفلسطيني أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، ونرفض القرصنة الإسرائيلية على أموالنا التي نرسلها شهريًا إلى القطاع.

وناشد عباس مجلس الأمن لإقرار حصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة، وتوفير الحماية الكاملة للشعب الفلسطيني.