السعودية | وزير الخارجية يلتقي وزيرة خارجية ألمانيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في الرياض، اليوم، معالي وزيرة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية أنالينا بيربوك.

وجرى اللقاء، بحث آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، والجهود الدولية المبذولة بشأنها، حيث أكد سموه أهمية التزام جميع الأطراف المتنازعة بما نص عليه القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك وقف استهداف المدنيين بكافة أشكاله.

وتطرق الوزيران، إلى أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه الوقف الفوري لإطلاق النار، والوصول لحلٍ عادلٍ وشاملٍ للقضية الفلسطينية، والالتزام بقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن في هذا الشأن، ووضع حلول عاجلة لإدخال المواد الطبية، والإغاثية لسكان قطاع غزة.

حضر الاجتماع، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى برلين، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.