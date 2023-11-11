السعودية | وزير الخارجية يترأس الاجتماع الوزاري للقمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

ترأّس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في الرياض، اليوم، الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية.

وتنعقد القمة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية اليوم السبت الموافق (11 نوفمبر 2023م)، للخروج بموقفٍ جماعي موّحد يُعبّر عن الإرادة العربية والإسلامية المُشتركة بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطوراتٍ خطيرة وغير مسبوقة تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها واحتواء تداعياتها.

كما جرى خلال الاجتماع، مناقشة جدول أعمال “القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية”، ومشروع البيان الختامي.

وضمّ وفد المملكة المشارك في الاجتماع، معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ووكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي، ومندوب المملكة الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح السحيباني، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.