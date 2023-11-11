انت الان تتابع "قمة الرياض".. "الرئيس التركي": ما يحدث في غزة من عدوان وحشي لا مثيل له في التاريخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 نوفمبر 2023, 12:19 مساءً

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن ما يحدث في غزة من الـ7 من أكتوبر، تعجز الكلمات عن وصفه، بعد استهداف المستشفيات والمدارس والمخيمات وسيارات الإسعاف بشكل وحشي لا مثيل له في التاريخ. وأضاف أردوغان في كلمته خلال القمة العربية الإسلامية بالرياض، أن قوات الاحتلال تحاول الانتقام باستهداف الأطفال والنساء، وقطاع غزة هُدِم بالكامل والغرب لم يناشد حتى بإيقاف إطلاق النار. يُذكر أنه استجابةً للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة، وبعد تشاور المملكة العربية السعودية مع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي؛ فقد تَقرر عقد (قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية) بشكل استثنائي في الرياض اليوم السبت، عوضًا عن "القمة العربية غير العادية" و"القمة الإسلامية الاستثنائية" اللتين كانتا من المقرر أن تُعقدا في التاريخ نفسه. يأتي ذلك استشعارًا من قادة جميع الدول لأهمية توحيد الجهود، والخروج بموقف جماعي موحد، يعبّر عن الإرادة العربية الإسلامية المشتركة بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة، تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها، واحتواء تداعياتها.

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