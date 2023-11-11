الرياض.. "فيصل بن فرحان" يبحث مع وزيرة خارجية ألمانيا التطورات في غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 نوفمبر 2023, 12:26 مساءً

التقى الأميرُ فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في الرياض، اليوم، وزيرةَ خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية "أنالينا بيربوك". وجرى اللقاء بحثُ آخر المستجدّات وتطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، والجهود الدولية المبذولة بشأنها؛ حيث أكّد أهمية التزام جميع الأطراف المتنازعة بما نصّ عليه القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك وقف استهداف المدنيين بكافة أشكاله. وتطرّق الوزيران إلى أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه الوقف الفوري لإطلاق النار، والوصول لحلٍّ عادلٍ وشاملٍ للقضية الفلسطينية، والالتزام بقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن في هذا الشأن، ووضع حلول عاجلة لإدخال الموادّ الطبية، والإغاثية لسكان قطاع غزة. وحضر الاجتماعَ الأميرُ عبدالله بن خالد بن سلطان، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى برلين، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

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