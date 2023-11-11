الرياض.. الرئيس العراقي يبحث مع نظيره السوري التطورات في غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 نوفمبر 2023, 12:30 مساءً

التقى الرئيسُ العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم، نظيرَه السوري بشار الأسد، على هامش انعقاد القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض. وبحث الجانبان التطورات في غزة والدور العربي المطلوب لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني. وذكر بيان للرئاسة العراقية أن الرئيسين أكّدا ضرورةَ وقف الإبادة الجماعية والتدمير الذي تمارسه قوات الاحتلال على قطاع غزة.

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