لاعبا "النصر" و"الهلال" ضمن التشكيلة المثالية لدوري أبطال آسيا

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 نوفمبر 2023, 12:37 مساءً

أعلن الحسابُ الرسمي لدوري "روشن" أبطال آسيا، اليوم السبت؛ التشكيلةَ المثالية للجولة الرابعة من دور المجموعات بالبطولة الآسيوية 2023/ 2024. وشهدت التشكيلةُ المثالية تواجدَ نجمين من الدوري السعودي؛ وهما: لاعب النصر، البرازيلي "أندرسون تاليسكا"، ولاعب الهلال محمد البريك. وجاء التشكيل على النحو التالي: حراسة المرمى: أوتكير يوسوبوف "نافباخور". خط الدفاع: محمد البريك "الهلال"، ديون جوهان كولز "بوريرام يونايتد"، كيم مين هيوك "بوريرام يونايتد"، رامين رضائيان "سباهان". خط الوسط: سعيد صادقي "بيرسبوليس"، محمد حسين زاده "سباهان"، فام تان هاي "هانوي"، أندرسون تاليسكا "النصر". خط الهجوم: ريتشايرو زيڤكوڤيك "ليون سيتى سيلور"، لابا كودجو "العين". وجاء التشكيل على النحو التالي:

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