"الرئيس الإيراني" يشكر المملكة على استضافة "القمة" ويؤكد: الأولوية القصوى الآن هي وقف إطلاق النار في غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 نوفمبر 2023, 12:52 مساءً

قدّم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الشكر للمملكة على استضافة القمة العربية الإسلامية لبحث الحرب على غزة. وقال الرئيس الإيراني إن سلطات الاحتلال انتهكت القوانين الدولية واستهدفت قطاع غزة بالكامل. وأضاف "رئيسي" أن الكيان الصهيوني انتهك القوانين الدولية باستهدافه المدنيين في قطاع غزة، ونجتمع اليوم لنجدة الشعب الفلسطيني. ولفت في كلمته خلال القمة العربية الإسلامية بالرياض، إلى أن مَشاهد القصف والاستهداف العشوائية واستخدام القنابل الضوئية المحظورة؛ كلها دلائل على جرائم حرب الكيان ضد المدنيين. وتابع: يجب العمل معًا للضغط على إسرائيل وأمريكا لوقف الحرب في غزة والأولوية القصوى الآن هي وقف إطلاق النار في قطاع غزة. يُذكر أنه استجابةً للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة، وبعد تشاور المملكة العربية السعودية مع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي؛ فقد تقرر عقد (قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية) بشكل استثنائي في الرياض اليوم السبت، عوضًا عن "القمة العربية غير العادية" و"القمة الإسلامية الاستثنائية" اللتين كانتا من المقرر أن تُعقدا في التاريخ نفسه. يأتي ذلك استشعارًا من قادة جميع الدول لأهمية توحيد الجهود، والخروج بموقف جماعي موحد، يعبّر عن الإرادة العربية الإسلامية المشتركة بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة، تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها، واحتواء تداعياتها.

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