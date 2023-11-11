تراند اليوم : بالفيديو.. ولي العهد: إننا أمام كارثة تشهد على فشل مجلس الأمن والمجتمع الدولي

صحيفة الخليج 365: قال ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، إننا أمام كارثة إنسانية تشهد على فشل مجلس الأمن والمجتمع الدولي في وضع حد على الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة والقوانين والأعراف الدولية لتبرهن على ازدواجية المعايير وانتقائية تطبيقها وتهدد الأمن والاستقرار العالمي.

وأضاف ولي العهد، في كلمته بالقمة العربية الإسلامية: "لذلك هذا الأمر يتطلب منا جميعا جهدا جماعيا منسقا والقيام بتحرك فعال لمواجهة هذا الوضع المؤسف".