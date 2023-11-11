تراند اليوم : بالفيديو.. تفاصيل كلمة أمير قطر في القمة العربية الإسلامية بالرياض

صحيفة الخليج 365: قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، إنَ الشعب الفلسطيني يمر بما لا تتحمله طاقة بشرية، وقد فشل المجتمع الدولي في تحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية واتخاذ ما من شأنه إيقاف جرائم الحرب والمجازر المرتكبة باسم الدفاع عن النفس أو وضع حدا لهذه الحرب العدوانية.

قتل الأطفال والنساء

وتابع خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية المنعقدة بالرياض: "بعدما شهدنا قتل الأطفال والشيوخ والنساء بالجملة والمعاناة الإنسانية، إلى متى سيبقى المجتمع الدولي يعامل إسرائيل وكأنها فوق القانون الدولي؟ وإلى متى سيسمح لها بضرب كافة القوانين الدولية عرض الحائط في حربها الشعواء التي لا تنتهي على سكان البلاد الأصليين"، مشيرا إلى أن ما يحدث في غزة يشكل خطرا على كافة المستويات.

قصف المستشفيات

وتساءل، كيف أصبح قصف المستشفيات أمرا عاديا؟ ويتم إنكاره واتهام الضحايا بداية ثم يبرر بوجود أنفاق تحتها ثم يصبح أمرا لا حاجة لتبريره بعد تبلد المشاعر وتعود الأعين على مشاهدة المآسي.

صمت بعض الدول

وأضاف: " هذه أمور غير مسبوقة، وجدنا أثناء حصار غزة وأثناء الحرب ارتفاعا ملحوظا في معدلات المناعة لدى بعض الدول التي تدعي حماية القانون الدولي والنظام العالمي، وصمتوا على قتل الأطفال والنساء، وكذلك قصف المستشفيات دون أن يؤثر فيهم، بل وصل الأمر إلى رؤية جثث الأبرياء وهي تنهشها الكلاب ولا تحرك هذه الدول ساكنا".

النظام الدولي

وأكد: "النظام الدولي يخذل نفسه قبل أن يخذلنا حين يسمح بتبريرها، من كان يتخيل أن المستشفيات سوف تقصف علنا في القرن ال 21 ، وعائلات بأكملها ستمحى من السجلات بعد مقتلهم في قصف عشوائي، وشعب كامل يجبر على التهجير القسري ويرافق ذلك تصريحات عنصرية لقادة إسرائيليين لا يستنكرها قادة الدول الحليفة لهم".

فتح المعابر

وأضاف: " نطالب بفتح المعابر الإنسانية الآمنة بشكل دائم لإدخال المساعدات إلى غزة، وإيقاف جرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة".