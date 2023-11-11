شكرا لقرائتكم خبر عن في يومها العالمي.. نشر ثقافة الجودة وتطبيقاتها الحديثة بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يصادف الاحتفاء باليوم العالمي للجودة الـ 11 نوفمبر من كل عام؛ بمشاركة دول العالم، ومن ضمنها المملكة؛ بهدف نشر ثقافة الجودة وتطبيقاتها الحديثة في كافة قطاعات المجتمع؛ تعزيزاً لمسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، ومسايرة التطورات والمتغيرات التي يشهدها العالم.

وتعمل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على تطوير وتحديث المواصفات القياسية السعودية واللوائح الفنية بشكل مستمر لحماية الأسواق الوطنية من السلع المقلدة والرديئة والمغشوشة ودعم الاقتصاد الوطني.

وكذلك والسعي لتعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاعات المختلفة المستفيدة من أنشطة التقييس والجودة والمعايرة، والتعايش مع النهضة العلمية والتقنية لمجالات التقييس المختلفة وخدمة التنمية الشاملة والمتوازنة بما يسهم في تحقيق رؤية الهيئة في أن تكون جهازاً مرجعياً متميزاً في مجال المواصفات والمقاييس والجودة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

أنشطة الجودة والقياس

وحققت الهيئة مزيداً من خطوات التطوير لمختبراتها وسواعدها الفنية والارتقاء بأنشطة الجودة والقياس والمعايرة، مع توسعة حزم المواصفات القياسية واللوائح الفنية، لتغطية أكبر قدر ممكن من السلع والمنتجات بما يحقق سلامة المستهلك، والحد من ظاهرة الغش التجاري.

وذلك انطلاقاً من إيمانها بأهمية التواصل مع المستهلك للرقي بخدماتها على مختلف الأصعدة.

ونهضت الجمعية السعودية للجودة بدورها في نشر ثقافة الجودة ومساندة جميع القطاعات الحكومية وغير الحكومية والتعاون مع الهيئات والجمعيات الأخرى لتقديم خدمات ومنتجات `ذات جودة لتسهم بتحقيق رؤية المملكة 2030 بأن تكون منتجاتها وخدماتها معياراً عالمياً للجودة والإتقان.

جودة الخدمات والمنتجات

وتستهدف الجمعية تحسين جودة الخدمات والمنتجات والمعلومات وتطويرها، ونشر ثقافة الجودة ومفاهيمها، والحث على تطبيقها في القطاعين الحكومي وغير الحكومي، والإسهام في مجال الجودة بوصفها مركزاً للخبرة.

وذلك عبر محاور ومهمات تتمثل في محور الوعي والمعرفة، ومحور البحث العلمي، ومحور التأهيل والاعتماد، ومحور الجوائز الذي يتمثل في إنشاء جوائز في مجال الجودة والمشاركة في وضع المعايير اللازمة للحصول عليها، إضافة لمحور التعاون في دعم برامج الجودة الوطنية لتسهم في رفع مستوى الجودة للمنتجات والخدمات في المملكة.