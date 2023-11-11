شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يحذر من رسائل تدعو للتطوع أو التبرعات عبر منصات التواصل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذّر مركز الملك سلمان للإغاثة من أي رسائل في وسائل التواصل الاجتماعي تدعو إلى فتح باب التطوع أو جمع التبرعات لأي جهة كانت.

وقال المركز عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إن المركز هو الجهة الوحيدة المخوّلة جمع التبرعات وإيصالها للخارج والمسؤولة عن التطوع الخارجي.