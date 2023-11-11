شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية ونظيرته الألمانية يبحثان تطورات الأوضاع في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في الرياض، اليوم، وزيرة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية أنالينا بيربوك.

وجرى خلال اللقاء، بحث آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، والجهود الدولية المبذولة بشأنها.

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وأكد وزير الخارجية أهمية التزام جميع الأطراف المتنازعة بما نص عليه القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك وقف استهداف المدنيين بكافة أشكاله.

المجتمع الدولي

وتطرق الوزيران، إلى أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه الوقف الفوري لإطلاق النار، والوصول لحلٍ عادلٍ وشاملٍ للقضية الفلسطينية، والالتزام بقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن في هذا الشأن، ووضع حلول عاجلة لإدخال المواد الطبية، والإغاثية لسكان قطاع غزة.

حضر الاجتماع، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى برلين، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.