شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات متكاملة.. انطلاق اختبارات نهاية الفصل الأول في جدة غدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يؤدي يوم غدٍ الأحد طلاب وطالبات المدارس في جدة ورابغ وخليص اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي في مختلف المراحل الدراسية.

وأكدت المدير العام للتعليم بجدة منال اللهيبي، أن كافة المدارس تهيأت لأداء الطلبة لاختباراتهم التحريرية النهائية، بعد أن استكملوا الاختبارات العملية والشفهية خلال الاسبوع الجاري، وسط استعدادت فنية وتنظيمية لتوفير الأجواء الملائمة ليؤدوا اختباراتهم بيسر.

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إدارات المدارس

وثمّنت اللهيبي جهود إدارات المدارس وكافة منسوبيها ومنسوباتها في الجاهزية لانطلاق أعمال الاختبارات.

وأشارت إلى أهمية التعاون والتكامل بين البيت والمدرسة خلال موسم الاختبارات، لمتابعة سير أداء الأبناء لاختباراتهم والتنسيق مع المدرسة لمعرفة مواعيد الانصراف للمحافظة عليهم من أي سلوكيات غير ايجابية.

الجولات الميدانية

وأوضحت مدير عام تعليم جدة أن الجولات الميدانية للقيادات والمشرفين والمشرفات مستمرة طوال فترة الاختبارات لتقديم الدعم اللازم للزملاء والزميلات في المدارس منذ انطلاقة الاختبار، مروراً بالإشراف وانتهاءً بالمتابعة يومياً لأعمال الاختبارات.

كما أشارت إلى أن إدارات الشؤون الصحية المدرسية والاختبارات والقبول والتوجيه الطلابي جاهزة لتقديم الخدمات والأدوار المنوطة بها للمدارس وأولياء الأمور طوال فترة الاختبارات متمنية للطلاب والطالبات التوفيق والنجاح.