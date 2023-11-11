السعودية | “تعليم الرياض” يُنهي استعداداته لاستقبال الطلاب لتأدية اختبارات الفصل الأول

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “تعليم الرياض” يُنهي استعداداته لاستقبال الطلاب لتأدية اختبارات الفصل الأول والان مع التفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية