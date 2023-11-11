السعودية | “تعليم الرياض” يُنهي استعداداته لاستقبال الطلاب لتأدية اختبارات الفصل الأول

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “تعليم الرياض” يُنهي استعداداته لاستقبال الطلاب لتأدية اختبارات الفصل الأول والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - 11 نوفمبر 2023 - 3:21 مساءً
ولي عهد دولة الكويت يصل الرياض وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير المنطقة
11 نوفمبر 2023 - 3:18 مساءً
700 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات نهاية الفصل الأول بتعليم جدة غداً
11 نوفمبر 2023 - 3:16 مساءً
رئيس جمهورية زامبيا يغادر الرياض
11 نوفمبر 2023 - 3:15 مساءً
ملك الأردن يصل الرياض وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير المنطقة
11 نوفمبر 2023 - 3:14 مساءً