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السعودية | “تعليم الرياض” يُنهي استعداداته لاستقبال الطلاب لتأدية اختبارات الفصل الأول

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - 11 نوفمبر 2023 - 3:21 مساءً

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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